A Oliveirense, primeira classificada no final das duas primeiras fases do campeonato, juntou-se ontem a Benfica e FC Porto (que se vão defrontar) nas meias-finais do playoff da Liga Placard, ao vencer facilmente o jogo 3 da primeira ronda, no terreno do Lusitânia, por 84-48, para selar o triunfo por 3-0 na série.

Arnette Hallmann, com 16 pontos, foi o melhor marcador da partida na ilha Terceira.

Continuar a ler