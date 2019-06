Oliveirense pode festejar bicampeonato na Luz

Hoje pode haver campeão nacional. No Pavilhão Fidelidade, na Luz, Benfica e Oliveirense encontram-se (19h30) pela 4ª vez na final do playoff da Liga Placard e, neste momento, a equipa de Oliveira de Azeméis está a uma vitória de renovar o título nacional.

Os duelos entre as duas melhores equipas portuguesas da atualidade têm sido pautados pelo equilíbrio e pela muita emoção. No entanto, nesta 4ª partida, as duas equipas já se conhecem muito bem e não se espera qualquer surpresa ao nível tático. O que estará em causa, para além do estado físico, será, por ventura, a força mental, aspeto a que ambos os treinadores se referiram no final do 3º jogo, na Luz, ainda que discordando quanto ao peso do mesmo.

"A questão mental é que comanda nestas situações", disse Carlos Lisboa. Norberto Alves, por seu turno, embora considere ser um aspeto importante, duvida que seja decisivo. "Será um jogo muito equilibrado, mas é difícil dizer se há uma vantagem emocional", frisou o técnico dos campeões nacionais, que se mantiveram em Lisboa, tendo realizado a sua preparação no Pavilhão Henrique Miranda, do Clube Atlético de Queluz.

A estratégia que as duas equipas vão apresentar não será muito diferente dos jogos anteriores. Grande organização defensiva, com a Oliveirense a tentar limitar uma das principais armas das águias, os lançamentos de longa distância, enquanto o Benfica procurará anular o jogo interior do adversário (Eric Coleman e Thomas Thaey) e parar o mentor do jogo da equipa, José Barbosa.