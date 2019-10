Oliveirense rescinde contrato com Derreck Brooks Jr.

A equipa campeã nacional de basquetebol, Oliveirense, informou esta sexta-feira que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o norte-americano Derreck Brooks Jr., que tinha assinado esta temporada pela formação de Norberto Alves."Enquanto atleta da nossa Oliveirense, Derreck Brooks Jr. participou em todas as partidas disputadas até agora, incluindo o Azeméis Basketball Cup, a Supertaça e as duas jornadas já realizadas da Liga", publicou o clube no sítio oficial da Internet, agradecendo ao atleta e desejando-lhe boa sorte para o futuro.Nos três jogos oficiais realizados, a Oliveirense perdeu a Supertaça contra o FC Porto e venceu os dois encontros para o campeonato, contra a Ovarense e o Maia Basquetebol Clube.Nesses três encontros, Derreck Brooks Jr. disputou 83 minutos, com uma média de sete pontos por jogo.