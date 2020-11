Oliveirense vence CAB Madeira após prolongamento

A bicampeã Oliveirense colou-se esta quinta-feira ao Sporting e ao Benfica no topo da Liga Placard, ao receber e bater (87-79) o CAB Madeira, em jogo em atraso da 4.ª jornada. Mas, para manter a invencibilidade, a turma de Oliveira de Azeméis não ganhou para o susto, apesar de entrar para o último quarto com uma vantagem de 16 pontos (64-48). A turma insular não se rendeu e partiu para o derradeiro período com atitude agressiva, equilibrando o marcador (74-74).





No prolongamento, veio ao de cimo a maturidade, capacidade de circulação de bola (23 contra 14 assistências) e maior eficácia no ataque ao cesto da Oliveirense, com destaque para Ec Matthews (22 pontos), bem secundado por João Guerreiro (19 p.; 9 r.).

Pela equipa insular, que ganhou a luta das tabelas (49 contra 38 ressaltos), Arvydas Gydra (17 p.; 11 r.), Robertas Grabauskas (17 p.; 4 r.) e Davon Rayshawn (16 p.; 10 r.) lutaram, mas foram insuficientes para contrariar o adversário.