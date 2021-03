Oliveirense vence Benfica

A bicampeã Oliveirense não deu na tarde deste domingo qualquer hipótese ao Benfica, vencendo por números claros (94-81), em jogo da 24.ª jornada da Liga Placard.





Com uma entrada muito forte ao nível defensivo, a turma de Oliveira de Azeméis anulou o Benfica, a não encontrar soluções no ataque, enquanto a Oliveirense manteve uma boa percentagem de lançamento, chegando ao intervalo a ganhar (54-37).O tempo complementar pouco trouxe de novo, pois a turma lisboeta andou sempre atrás no marcador, com uma desvantagens na casa dos 20 pontos, que acabou por reduzir já perto do final.Destaques individuais na Oliveirense para João Guerreiro (16 p, 5 r, 3 a, 1 rb), Justin Alston (14 p, 9 r) e Ec Matthews (15 p, 3 a), enquanto no Benfica Quincy Miller (19 p, 6 r, 1 a) foi o mais esclarecido.