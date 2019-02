Oliveirense vence Benfica e isola-se na liderança do campeonato

A Oliveirense venceu em casa o Benfica por 92-82 e isolou-se na liderança da Liga Placard de basquetebol, decorridas 18.º jornadas da fase regular. As duas equipas entraram este sábado em campo com os mesmos pontos mas os campeões voltaram a levar a melhor, depois de no fim de semana passado terem derrotado este mesmo adversário na final da Taça Hugo dos Santos.James Ellisor foi o MVP, com 36 pontos e 4 ressaltos, sendo bem secundado por Thomas Thaey (13 pontos e 17 ressaltos). Do lado das águias, Micah Downs voltou a ser o 'abono de família', com 17 pontos e 8 ressaltos. O jovem Gonçalo Delgado destacou-se com 15 pontos e 8 ressaltos.