Oliveirense vence na receção ao V. Guimarães

A Oliveirense recebeu e venceu esta segunda-feira o V. Guimarães, por 90-69, em duelo a contar para a 6.ª jornada da Liga Betclic.





Em Oliveira de Azeméis, Jahvaughn Powell destacou-se com 16 pontos, enquanto do lado dos vimaranenses foi Carlos Cardoso o melhor marcador, também com 16 pontos.A Oliveirense segue agora no quarto posto da classificação, com 10 pontos. O V. Guimarães ocupa a 10.ª posição, com sete pontos. Lidera o Imortal, com 11 pontos, em igualdade pontual com o Lusitânia.