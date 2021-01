Ovarense anuncia novo treinador

Depois do anúncio da saída de Nuno Manarte do comando técnico da Ovarense na quinta-feira, a direção do emblema de Ovar revelou este domingo o seu sucessor: Pedro Nuno.





Formado na Ovarense, o antigo internacional português passou por vários países, até apostar numa carreira de treinador. Ao serviço do Illiabum conquistou a Taça de Portugal em 2017/18"Depositamos toda a confiança no nosso novo treinador, que nos permitirá manter a nossa identidade e atacar a restante época com determinação!", pode-se ler no anúncio de Pedro Nuno por parte da Ovarense, que neste fim de semana foi orientado por André Pinto, no duplo embate frente ao Sporting em Lisboa, a contar para a Liga Placard (sábado) e Taça de Portugal (domingo).