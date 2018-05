A Ovarense pode falhar a participação na edição 2018/2019 da Liga Placard caso não consiga reunir condições financeiras "mínimas para ter atletas que possam fazer uma equipa competitiva sem prejudicar o restante campeonato", admitiu Pedro Braga da Cruz, presidente do clube a Record.

O conjunto de Ovar, que repete há quatro décadas consecutivas a presença na divisão maior do basquetebol nacional, corre o risco de ver interrompida essa série caso não consiga reunir 200 mil euros até ao final de junho, após o seu patrocinador principal ter declarado insolvência. A histórica formação de Aveiro, campeã nacional em cinco ocasiões, referiu ainda em comunicado que, em janeiro, foram interrompidos pagamentos de aproximadamente 60% do orçamento e que o clube iniciou nessa altura uma luta pela sobrevivência. Recorde-se que esta época a Ovarense falhou o acesso ao playoff apenas pela 2ª vez no historial, após a derrota na última ronda frente ao Lusitânia.

