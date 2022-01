Ovarense obtém mais uma vitória

A Ovarense registou a terceira vitória seguida na Liga Betclic, ao receber e vencer o Lusitânia por 79-66.

Kameron Chatman guiou a equipa à sétima vitória no campeonato, com 24 pontos e oito ressaltos, já no conjunto dos Açores destacou-se Julien Ducree, com 26 pontos, sete ressaltos e uma assistência.

Entretanto, em jogo referente aos oitavos de final da Taça de Portugal, o Illiabum, da Liga Betclic, eliminou a AD Galomar, da Proliga, por 72-69. A equipa de Ílhavo vai ter como adversário nos quartos de final o V. Guimarães.