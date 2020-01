Ovarense supreende FC Porto

A Ovarense surpreendeu este domingo o FC Porto, ao vencer em casa por 88-84, após prolongamento, no fecho da 15.ª jornada da Liga Placard.





Tratou-se de um triunfo contra todos os prognósticos, devido à posição que as equipas ocupavam na tabela. Os dragões dividiam a liderança com o Sporting e o Benfica, enquanto a equipa de Ovar, pese embora a vitória (a quarta no campeonato), mantém-se no penúltimo lugar.Com o fecho da ronda, a Liga Placard tem agora leões e águias na liderança, com 29 pontos, seguido do FC Porto, que soma menos um, 28.