Partizan desiste do playoff do campeonato sérvio para 'punir' adeptos radicais

Intense pre-game, as Crvena Zvezda players enter the court, Partizan fans starts throwing stuff at the players



@101ULTRAS pic.twitter.com/eP0EEbszS0 — BasketNews (@BasketNews_com) June 1, 2022

É uma decisão sem precedentes no basquetebol europeu e até mundial. Os sérvios do Partizan anunciaram esta quinta-feira a decisão de abdicar da disputa do playoff do campeonato local, num gesto de protesto para com os recorrentes incidentes a envolver a sua falange de apoio mais radical. Na sua nota, o emblema da capital sérvia, que ia defrontar na sexta-feira o FMP no arranque das 'meias', espera que a sua decisão seja uma "oportunidade para expulsar os hooligans" do basquetebol do país.Em causa estão essencialmente os atos nos últimos cinco dérbis com o arquirrival Estrela Vermelha. Mais do que a luta dentro do campo, sempre intensa mas quase sempre leal, nestes últimos cinco encontros, referentes à final da ABA Liga, assistiu-se de forma recorrente a incidentes nas bancadas, que no entender o Partizan "colocaram em risco a segurança dos jogadores e treinadores, provocaram o fecho parcial e total do pavilhão, numerosas multas e uma grande vergonha para o basquetebol sérvio perante o Mundo".No seu comunicado, o Partizan lembra que os dirigentes e treinador foram sempre críticos para estes comportamentos e tentaram mudar as coisas, mas não tiveram sucesso nos seus alertas. Por isso, em jeito de castigo para os ultras, decidem tomar esta medida, por não quererem fazer parte "do festival dos hooligans, sejam eles adeptos do Estrela Vermelha ou do Partizan". "Temos dúvidas claras sobre se uma nova série entre as duas equipas não se convertiria num novo campo de batalha que está a destruir o nosso desporto, que nos levaria a enviar outra mensagem horrível ao Mundo", pode ler-se na nota do clube, na qual garante que a decisão foi tomada em acordo também com equipa técnica e jogadores.Com esta decisão, o FMP avança diretamente para a final, onde encontrará o vencedor da série entre Estrela Vermelha e Mega Mozzart.