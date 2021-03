Pau Gasol apresentado no Barcelona aos 40 anos: «Trago experiência e muita vontade»

Pau Gasol deixou o Barcelona há quase 20 anos para jogar na melhor liga do Mundo e, depois de ter conquistado dois títulos na NBA, de ter sido seis vezes All-Star, entre outras conquistas, está de regresso às origens. O jogador, de 40 anos, foi esta quinta-feira apresentado no Barcelona com pompa e circunstância, ou não fosse ele uma das maiores figuras do basquebol do país vizinho.





"Encontrei uma equipa espectacular e um grande ambiente. É uma oportunidade única para asssinar numa época tão especial. Tenho muita vontade de estar com todos, estou feliz e espero corresponder às expectivas com bons jogos e conquistando coisas", disse Gasol, que pretende estar na seleção espanhola nos Jogos Olímpicos deste ano.O jogador não revelou se esta será a sua época de despedida. "Só penso no dia a dia e assim continuarei até ao fim da época. Falar mais além disso pode ser precipitado. Vou tentar trazer coisas boas e complementar a equipa, queremos ganhar todas as competições possíveis."E o que traz Gasol ao Barcelona? "A experiência da minha carreira e de todos os campeonatos que joguei. Estive em jogos com grande exigência, posso falar com jogadores e treinadores, trago muita vontade."