Pau Gasol irrita-se com fuga de informação e regresso ao Barcelona está em risco

A notícia do regresso de Pau Gasol ao Barcelona caiu como uma 'bomba' no basquetebol espanhol e europeu mas para já os fãs dos blaugrana e do veterano poste espanhol, de 40 anos, vão ter de esperar. Isto porque, de acordo com o 'La Vanguardia', Gasol está irritado com o Barça por ter permitido a fuga de informação para a imprensa, numa altura em que as negociações já se encontravam bastante avançadas.





Al hilo de las noticias aparecidas, quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación y aún no estoy listo para volver a la pista. Cuando tenga algo que anunciar, lo haré a través de mis redes sociales.



¡Muchas gracias por vuestro apoyo! — Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021

Segundo o 'La Vangardia', Gasol até já tinha conversado ao telefone com o treinador do Barcelona, Sarunas Jasikevicius, mas quando percebeu o impacto das notícias ficou bastante chateado. Horas depois, o jogador quebrou o silêncio no Twitter, ainda que não tenha negado o regresso a Espanha. "Após as últimas notícias, quero comunicar que continuo focado na minha recuperação e não estou pronto para voltar às quadras. Quando tiver algo a anunciar, vou fazê-lo nas minhas redes sociais. Muito obrigado pelo vosso apoio!", escreveu Pau Gasol.Face ao descontentamento do jogador, as negociações irão prosseguir mas a um ritmo mais lento. Caso o regresso de Pau Gasol se concretize, terá de ser oficializado até final da tarde de quarta-feira, isto se o Barcelona quiser contar com o veterano na Euroliga, pois é a data limite para inscrições de novos jogadores.Recorde-se que o internacional espanhol não joga há cerca de dois anos na NBA, devido a lesão, e a última equipa que representou foram os Portland Trail Blazers, em 2019, apesar de não ter realizado qualquer jogo oficial. O poste de 40 anos representou ainda outras quatro equipas da NBA: Memphis Grizzlies, LA Lakers - onde foi bicampeão, em 2009 e 2010 -, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks.