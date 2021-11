Paul Jorgensen reforça FC Porto para suprir ausência de Max Landis

O basquetebolista norte-americano Paul Jorgensen foi contratado pelo FC Porto para colmatar a ausência do compatriota Max Landis, que sofreu nova lesão, anunciou esta terça-feira o clube no seu site oficial.

O base Paul Jorgensen, de 25 anos e 1,88 metros, que representava o Astoria Bydgoszcz, da Polónia, regressa a Portugal, depois de ter defendido as cores do CAB Madeira, em 2020/21, e vai envergar no FC Porto a camisola número oito.

"Foi surpreendente vir para o FC Porto, mas estava à espera para ver o que acontecia depois de ter deixado a Polónia. O FC Porto precisava de alguém para preencher o lugar do Max Landis, por isso vou tentar fazer o melhor que puder para ajudar a equipa", disse Paul Jorgensen aos canais de comunicação do clube.

O jogador considerou o FC Porto "um grande clube, um clube histórico" - que na última época defrontou por seis vezes - e, "orgulhoso por vestir a camisola" e com alguma ansiedade para começar a jogar, prometeu "ajudar a equipa a ganhar jogos".

"A equipa de basquetebol é a melhor em Portugal e está a crescer nas competições europeias. Estou feliz por estar aqui e é incrível olhar em redor e ver todo este azul e todo este orgulho em pertencer ao FC Porto", acrescentou o base.

Paul Jorgensen foi contratado para colmatar a ausência do compatriota Max Landis, que se lesionou na quarta-feira no isquiotibial direito, na derrota do FC Porto no recinto dos polacos do Légia de Varsóvia (71-61), para a Taça da Europa.

Apesar do tempo de paragem de Max Landis, estimado em cerca de um mês, segundo o clube, ser inferior ao das lesões que o norte-americano já enfrentou no Dragão (rotura de ligamentos nos dois joelhos), o FC Porto optou por ir ao 'mercado'.





Paul Jorgensen: "Faço o que for preciso para ajudar a equipa a ganhar"



Moncho López: "É um atirador que pode fazer várias coisas e jogar em várias posições"



