Pedro Monteiro: «Não concordo com este formato de campeonato, com esta segunda fase»

Pedro Nuno Monteiro salientou a importância da vitória () do Sporting sobre o rival Benfica na primeira jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, mas não deixou de criticar o calendário e o formato da competição em Portugal."Foi possível porque, além da garra dos jogadores, tivemos um público que nos apoiou. O facto de os pontos estarem distribuídos por um maior número de jogadores torna-se mais difícil para o adversário, porque temos mais opções para concretizar. Trabalha-se todos os dias para conseguir construir emocionalmente a equipa. Estas situações de stress trabalhámos nos treinos. Houve um período em que deixámos de partilhar a bola e deixámos de ser coletivos", começou por dizer o treinador dos leões, em declarações no final do encontro, antes de falar sobre o formato da prova."Não concordo com este formato de campeonato, com esta segunda fase. Não nos permite descansar e preparar-nos para os jogos europeus e para os jogos nacionais. Se queremos ter qualidade a nível europeu temos de ter algum descanso a nível nacional", acrescentou.Sobre o triunfo, Pedro Nuno Monteiro sublinhou que a equipa nunca dará um jogo por perdido. "Nunca damos nenhum jogo por perdido. Desde se seja possível, nunca o iremos fazer. É importante estar na liderança. Ainda faltam muitos jogos. É uma vantagem, se chegarmos ao play-off para jogarmos em casa", terminou.