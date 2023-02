Pedro Nuno após triunfo sobre FC Porto: «Terceiro período foi marcante e decisivo»

Pedro Nuno mostrou-se satisfeito com a exibição do Sporting, após a vitória (80-74) diante do FC Porto no clássico da 20.ª jornada da Liga Betclic."Fizemos um bom jogo, fomos bastante competentes. Cumprimos, durante grande parte do jogo, as regras e o plano de jogo a que nos propusemos. Não há dúvidas de que foi inteiramente merecida a nossa vitória. O terceiro parcial, com 21-13, não foi decisivo, mas ajudou. Estávamos com uma baixa percentagem de lançamento exterior, as duas equipas não estavam com marcação de pontos muito alta e, portanto, oito pontos fazem diferença", começou por referir o treinador dos leões."Não vou dizer o que pedi à equipa, mas há uma fase nos primeiros 4 minutos em que estávamos a jogar de uma forma e deixamos de o fazer. Tivemos de mudar isso. Estávamos a abusar muito do tiro exterior, começamos a parar a bola e não tínhamos bom tiro exterior. Corrigimos isso e mais algumas coisas e fizemos um início de 3.º periodo excecional, com um jogo mais bem conseguido, mais ofensivo e mais rápido Foi um período marcante e decisivo. Ganhar sete ressaltos ofensivos ajuda muito", acrescentou."Mostra e tem de continuar a mostrar. Tem muito que crescer, mas é um jogador que nos está a dar alguns minutos de qualidade. Precisa de conhecer melhor o jogo. Por exemplo, a segunda vez que entrou foi muito errático, cometeu três erros quase consecutivos, mas ajudou, consegue dar-nos coisas boas. Tem melhorado, esperamos que continue a melhorar e esperamos que no futuro seja um jogador com mais impacto.""Ainda nos falta somar algumas coisas, mas estamos melhores. Fizemos um início de época excecional e, quando fizemos a qualificação europeia e a Supertaça, estávamos num nível de intensidade alto. Tínhamos um plantel um bocado curto e provocou desgaste na equipa. Melhorámos algumas coisas e espero que continuemos a melhorar, para podermos chegar à fase decisiva em melhores condições que os outros."