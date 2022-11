Pedro Nuno e a derrota com o Benfica: «Foi um terceiro período dos piores que já fizemos»

Pedro Nuno assumiu que a derrota do Sporting diante do Benfica se deveu essencialmente ao sucedido no terceiro quarto (7-20), um quarto no qual considera que o aspeto físico acabou por fazer a diferença."Foi um jogo equilibrado até ao intervalo. [Na segunda parte] Entrámos muito mal, notou-se o desgaste físico e a pouca rotação que temos. Partilhámos pouco a bola e facilitámos o trabalho do Benfica, pois é mais fácil defender quando não há movimento de bola. Pode estar ligado com a densidade de jogos que temos tido, mas é o que é e não podemos usar isso como desculpa. Foi um terceiro período dos piores que já fizemos. Ofensivamente, fomos pouco competentes. Deixámos de jogar, mas isto também se deve à parte física. Não podemos não considerar isso. Obviamente que a parte tática foi horrível, mas, muitas vezes, a falta de serenidade e de tomar boas decisões estão associadas a um desgaste físico", considerou."Há uma equipa muito competente do outro lado, que nos limita e põe dificuldades. Eles aumentaram a pressão e facilitámos o trabalho deles. No terceiro período, não corremos riscos e falhámos vários tiros abertos. Tudo somado, leva a este resultado de 20-7 [no terceiro parcial]. No último período, tentámos reparar até ao fim, mas já era muito difícil. Nestes jogos, estes parciais longos custam caro. Não estamos na máxima força, falta-nos um poste estrangeiro, que nos vai ajudar em alguma coisa e, no próximo embate, esperamos que já esteja. O plantel é curto, é notório, mas é o que temos e temos de ganhar assim".