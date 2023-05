Pedro Nuno: «Foi um grande jogo de basquetebol em que o Sporting esteve maioritariamente à frente»

Pedro Nuno era, naturalmente, um treinador satisfeito depois da vitória do Sporting sobre o FC Porto no Dragão Arena (80-88) , no jogo 1 das meias finais do playoff do título de basquetebol e, em declarações após o apito final, sublinhou o "excelente segundo período" dos leões, decisivo no resultado final."Satisfeito acima de tudo com o resultado. Um dos objetivos está cumprido, ganhar o primeiro jogo e agora faltam mais dois. Foi um grande jogo de basquetebol para quem viu, emocionante, em que o Sporting esteve maioritariamente à frente. O FC Porto ganhou 14 ressaltos ofensivos e nunca se pode [perder] três ressaltos consecutivos em lances livres. É completamente anormal e não me lembro sequer de algo assim, em que se falha o segundo lance livre e se ganha o ressalto três vezes seguidas", começou por referir.E acrescentou: "Mas o objetivo final acabou por ser cumprido. Tivemos uma defesa agressiva e tivemos um excelente segundo período. O FC Porto tem muita qualidade e não esperávamos facilidades. Estamos na frente, o que é importante, mas não é decisivo", concluiu.O jogo 2 do playoff disputa-se na terça-feira, dia 23.