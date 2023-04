Pedro Nuno: «Fomos pouco colectivos e pouco competentes na altura de atirar ao cesto»

Após a derrota (99-86) com o Benfica, Pedro Nuno lamentou que o Sporting não tenha conseguido manter a exibição que estava a fazer na 1.ª parte."Fizemos uma boa primeira parte, mas depois de chegarmos aos 37 pontos parámos. Acho que fomos pouco colectivos e pouco competentes na altura de atirar ao cesto. Nós fizemos 22 por cento de três pontos e quando se tem do outro lado o Douglas a fazer 29 pontos e se joga contra uma equipa que, obviamente, tem muita qualidade, tem de se ser mais competente e colectivo e quando assim não é as coisas tornam-se mais complicadas", começou por referir o técnico dos leões."Espero sempre uma reacção boa e má do adversário. Nós no jogo passado também estivemos a perder por 10 pontos e ganhámos. A reacção foi natural e nós também tentámos retaliar quando estávamos a perder, mas com pouco sucesso", acrescentou, sem dúvidas de que este desaire não é decisivo para as contas finais da 2.ª fase da Liga Betclic."Esta derrota não traz consequências nenhumas, nada está decidido", finalizou.