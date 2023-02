Pedro Nuno: «Fomos superiores e vencemos bem»

O técnico do Sporting, Pedro Nuno, aplaudiu a atitude dos seus jogadores após o triunfo leonino em casa do CAB Madeira por 93-84 na Liga Betclic."Gostei do jogo, jogámos bem e penso que poderíamos ter ganho por uma diferença maior. Começámos de forma algo apática, mas nos últimos cinco minutos do primeiro quarto estivemos muito bem, sofremos apenas cinco pontos, no segundo quarto continuámos a crescer e fomos estando bem. Nos últimos cinco minutos do jogo é que nos deslumbrámos um pouco com a diferença no marcador e facilitámos um bocado, mas a nossa vitória nunca esteve em causa. Fomos superiores e vencemos bem", afirmou o treinador, em declarações reproduzidas pelo site do clube.Quanto à estreia de Eddy Polanco, Pedro Nuno gostou do que viu. "Esteve bem. Só teve uns dias de trabalho connosco, tem de conhecer melhor os companheiros de equipa e as nossas dinâmicas e, por isso, precisa de tempo. Ainda assim, fez um bom jogo. Não acertou o tiro de três pontos, mas é um bom lançador. Cumpriu e estamos contentes com ele", aplaudiu.