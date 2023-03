Pedro Nuno Monteiro: «É mais um jogo em que nada é igual»

Domingo é dia de clássico de basquetebol. O Sporting viaja até ao Dragão Arena para enfrentar a equipa do FC Porto a contar para a 3.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional e Pedro Nuno Monteiro, treinador dos leões, acredita que a sua equipa conseguirá um bom resultado."Esperamos um duelo difícil e também equilibrado, como têm sido todos, que será decidido nos pormenores. Mas será sem dúvida um jogo muito importante tanto para nós como para eles", referiu, citado no site do clube leonino.O Sporting encontra-se numa boa fase, após somar 11 vitórias consecutivas enquanto que o FC Porto posiciona-se em sentido contrário com 3 derrotas seguidas. Ainda assim, o técnico dos leões revela que o mau momento dos dragões não é vantajoso para os seus jogadores."Se pensarmos no outro lado, também podem dizer que mentalmente precisam de ganhar para mudar a dinâmica. É mais um jogo em que nada é igual. Estamos num período melhor, é verdade, e eles estão numa fase em que se sentem mais pressionados. Jogaram na quarta-feira para a Europa, mas só durante o jogo vamos perceber o nível mental que vão trazer", frisou.