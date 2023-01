Pedro Nuno Monteiro: «No Sporting todos os troféus são para ganhar e estamos onde queremos»

Com um triunfo sobre o FC Porto por 97-84, o Sporting assegurou a presença na final da Taça Hugo dos Santos. No final do encontro, Pedro Nuno Monteiro era, de forma natural, um treinador satisfeito."Não houve segredo, foi uma grande vitória que nos permite chegar à final e poder disputar o último 'degrau' para podermos ganhar este troféu, que é o nosso objetivo. No Sporting, todos os troféus são para ganhar e estamos onde queremos.[A exclusão de Travante Williams] condicionou porque a nossa equipa não é muito profunda. Depois ainda tivemos o Patton com cinco faltas e ficámos no limite, o que não é fácil. Mesmo assim, fizemos um grande trabalho, um esforço enorme e estão todos de parabéns", começou por dizer, abordando ainda a final deste domingo: "Primeiro temos de saber quem vai ser o nosso adversário, mas, sendo uma final, vai ser um grande jogo. Esperemos que seja um grande espetáculo e que o Sporting ganhe".