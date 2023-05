Pedro Nuno: «Não tenho dúvidas sobre quem foi a melhor equipa»

O Sporting voltou esta terça-feira a derrotar o FC Porto nas meias-finais do playoff (91-93), resultado que Pedro Nuno considera justo.

Chegou cansado à conferência, como estão os jogadores?



"Melhores do que eu. É mais fácil jogar do que treinar. Já tive nas duas posições e garanto-lhe que é mais cansativo estar deste lado.



Análise ao jogo: "Esperávamos a reação do FC Porto no final. O Sporting dominou o jogo, que isso fique claro. O FC Porto esteve à frente durante um minuto e 24 segundos. Nos últimos três minutos não se jogou basquetebol, foi só lances livres e há uma diferença anormal no número de lances livres das duas equipas. Estamos muito contentes com a vitória. O objetivo foi cumprido. Conseguimos duas vitórias muito importante para o objetivo de atingir a final. Dominámos o jogo e penso que não houve dúvida de quem foi a melhor equipa."



Final dramático em jogo controlado: "Perdemos o controlo emocional, perdemos alguns jogadores importantes por faltas. Perdemos o sentido coletivo também e fomos pouco inteligentes naquilo que tínhamos de fazer. Temos saídas de pressão, temos coisas preparadas que temos de utilizar e não o fizemos. De qualquer forma, penso que não havia dúvida nenhuma de quem merecia ganhar o jogo."



Duas vitórias no Dragão Arena são cenário perfeito? "São o cenário perfeito até ao momento, mas ainda nos falta mais um passo. Precisamos de mais uma vitória. Conseguimos duas vitórias fora e agora temos o próximo jogo em casa, onde temos de entrar da mesma forma focados, sabendo aquilo que temos de fazer. Apelo à família sportinguista que nos venha ver, porque é importante para alcançar os objetivos "



Fechar a eliminatória ao terceiro jogo? "Acredito sempre que vou ganhar, mas também sei que há uma probabilidade de perder. Do outro lado, o Fernando é uma pessoa competente e acredita que consegue ganhar em nossa casa e vão certamente dificultar-nos as coisas.



Jogo mais complicado que o primeiro? "Este jogo foi mais fácil que o primeiro, mas complicamos um pouco. Com aquele diferencial em lances livres também se torna mais difícil."