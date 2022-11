Pedro Nuno: «Tivemos uma fase no último período em que falhámos muito e isso penalizou-nos»

O Sporting sofreu a primeira derrota da época no campeonato ao perder com o FC Porto por 91-89 , no Dragão Arena. No final do encontro, Pedro Nuno lamentou que a sua equipa tenha falhado em momentos importantes no último período da partida."Foi um jogo que podíamos ter ganho, tivemos os últimos dois lançamentos. Tivemos uma fase no último período em que falhámos muito e isso penalizou-nos. Depois, voltámos a jogar coletivamente e recuperámos. Não estou contente com a derrota, mas a entrega dos jogadores foi boa", começou por referir o treinador dos leões aos meios de comunicação do clube, tendo ainda destacado "o [jogo] coletivo e a capacidade de partilhar a bola" exibidos.Pedro Nuno deixou ainda reparos ao calendário apertado da sua equipa, que disputa na quarta-feira uma partida a contar para a FIBA Europe Cup. "Os jogos exigem preparação, os jogadores precisam de descanso também e acho que o calendário do nosso campeonato não faz muito sentido", apontou.