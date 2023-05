Pedro Nuno: «Vitória dá-nos confiança, mas só demos o primeiro de três passos»

Sporting e FC Porto voltam a encontrar-se terça-feira no jogo 2 das meias-finais do playoff de basquetebol . Pedro Nuno, treinador dos leões, garantiu que este segundo duelo será levado com a "mesma força mental" para alcançar outra vitória, depois do 88-80 verificado domingo."De bom podemos levar a vitória, que é excelente. Perdemos 14 ressaltos defensivos para o FC Porto, um dado que é negativo e para sermos mais assertivos temos de ver o vídeo, analisar e corrigir. Vamos retificar certas coisas, o adversário fará o mesmo, mas estaremos aqui com a mesma ambição e a mesma força mental para tentar ganhar o jogo", disse o treinador aos órgãos oficiais do clube.O técnico admite ainda que o triunfo originou "confiança" no conjunto verde e branco, mas que nada está garantido."Esta vitória dá-nos confiança, mas só demos o primeiro de três passos. Foi importante, mas não definitivo", rematou.