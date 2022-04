Pep Clarós reassume comando da seleção angolana de basquetebol

O treinador espanhol Pep Clarós reassumiu o comando da seleção angolana de basquetebol, informou este sábado o presidente da Federação Angolana de Basquetebol (FAB), Moniz Silva, em conferência de imprensa, em Luanda.

Pep Clarós vai orientar a seleção angolana por um ano e dois meses, num vínculo extensivo à toda equipa técnica, coadjuvada pelos antigos basquetebolistas Miguel Lutonda e Aníbal Moreira.

O vínculo contratual do treinador, de 52 anos, com a FAB tinha terminado em agosto de 2021.

Posteriormente, dirigiu os destinos do 'cinco' angolano sem contrato, após ter estado no torneio pré-olímpico, em Kaunas, na Lituânia, e no apuramento aos Jogos Olímpicos do Japão2021, além de orientar Angola no Afrobasket 2021, no Ruanda, e na primeira janela de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023.