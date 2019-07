Paulo Sérgio, ex-atleta e treinador do Imortal Basket Club, sofre de paramiloidose , também conhecida como a 'doença dos pezinhos'. O antigo basquetebolista, à semelhança de outras pessoas que padecem do mesmo problema, necessita de acesso ao medicamento 'Patisiran' e nesta fase decorre uma petição para que o mesmo seja introduzido e comparticipado pelo SNS, o que já acontece em vários países.Em Portugal, de acordo com notícia do Correio da Manhã , para já terão de ser os hospitais a suportar com os custos do medicamento a partir de setembro.A petição já conta com mais de 4 mil assinaturas, mas o objetivo passa por continuar a aumentar esse número.A paramiloidose é uma doença hereditária, progressiva e fatal, com evolução, em média, em 10 anos. Estima-se que em Portugal existam cerca de duas mil pessoas afetadas por este problema.