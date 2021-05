Petro de Luanda vence e apura-se na Liga Africana de Basquetebol

Os angolanos do Petro de Luanda apuraram-se esta quinta-feira para a fase seguinte da Liga Africana de Basquetebol, após a vitória sobre o FAP, dos Camarões, por 66-64, em jogo da segunda jornada do grupo B.

Ao intervalo, a equipa angolana, na qual alinha o ex-jogador do Benfica Carlos Morais, vencia por 10 pontos de diferença (42-32), mas só conseguiu garantir o triunfo nos últimos segundos do jogo.

Com a segunda vitória consecutiva, os angolanos lideram o grupo B, com quatro pontos, seguidos pelo AS Salé de Marrocos, com dois, fruto da vitória sobre o FAP por 87-84, na primeira jornada.

Para a definição da liderança do grupo B, na terceira e última jornada da fase de grupos, o Petro de Luanda defronta o AS Salé de Marrocos.