O Benfica recebeu e venceu esta quinta-feira o CD Póvoa, por 77-59, no arranque dos quartos-de-final do playoff do título da Liga Betclic, ficando assim a um triunfo de confirmar o apuramento para as meias-finais.Na Luz, as águias sentiram dificuldades no primeiro tempo e foram para o intervalo empatadas (36-36). Só que a superioridade da equipa que terminou em primeiro lugar a fase regular veio ao de cima na segunda parte, tendo vencido os dois períodos (24-10 e 17-13) e assegurando um triunfo claro por 18 pontos de diferença.A nível individual, Betinho Gomes destacou-se com 19 pontos, quatro ressaltos e uma assistência na equipa comandada por Norberto Alves. Do lado da formação liderada por José Ricardo, Diego Kapelan evidenciou-se com 21 pontos, dois ressaltos, uma assistência e um roubo de bola.A série viaja agora para a Póvoa de Varzim, com a realização do segundo jogo a estar marcado para sábado.