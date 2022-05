O Benfica bateu este sábado o CD Póvoa por 84-67, no segundo jogo dos quartos-de-final do playoff do título da Liga Betclic, confirmando assim o apuramento para as meias-finais da competição.O clube encarnado entrou melhor no encontro e até venceu o primeiro parcial por 19-14 mas, a jogar em casa, o CD Póvoa reagiu no segundo período e foi para o intervalo a vencer por 34-33. No regresso do descanso, a equipa liderada por Norberto Alves elevou o seu nível de jogo e venceu os dois restantes períodos (28-17 e 23-16), garantindo a vitória por 17 pontos de diferença.No Benfica, o destaque individual foi Betinho Gomes com 18 pontos, 9 ressaltos e 2 assistências. Já no CD Póvoa, a principal figura foi Delaney Blaylock ao apontar 25 pontos.Nas meias-finais, os encarnados vão defrontar o vencedor da série entre Oliveirense e CAB Madeira.Autor: Pedro Esteves