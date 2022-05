Playoff: FC Porto entra a vencer nos quartos-de-final

O FC Porto recebeu e venceu tranquilamente esta sexta-feira o Imortal, por 87-46, no primeiro jogo da série dos quartos-de-final do playoff do título da Liga Betclic, ficando assim a uma vitória das meias-finais.No jogo disputado no Dragão Arena, a equipa portista teve uma entrada forte na partida, começando desde muito cedo a dominar, levando para o intervalo uma vantagem de 15 pontos (34-19). Nos restantes dois períodos, os dragões continuaram a demonstrar a sua superioridade (29-14 e 24-13) vencendo facilmente o encontro.A figura da partida foi o poste portista Mike Morrison, com 16 pontos, 5 ressaltos e um roubo de bola. Do lado dos algarvios, Dontae Bruner destacou-se com oito pontos.O segundo jogo do playoff está marcado para as 15:00 horas deste domingo em Albufeira.Autor: Pedro Esteves