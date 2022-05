Playoff: Sporting e FC Porto apuram-se para as meias-finais

O Sporting e o FC Porto venceram este domingo os respetivos jogos dos quartos-de-final dos playoffs do título da Liga Betclic e vão defrontar-se nas meias-finais da competição.Os leões foram a casa do Lusitânia vencer por 90-78, numa partida em que ao intervalo já venciam por 12 pontos (52-40). No regresso do descanso, o Lusitânia reagiu e venceu o terceiro parcial (22-16) dando um maior equilíbrio ao marcador mas, no derradeiro período a equipa de Alvalade voltou a subir o nível exibicional e confirmou a vitória no encontro, por 12 pontos de diferença.A nível individual, do lado do Sporting, Travante Williams foi o destaque ao marcar 23 pontos. Já do lado do Lusitânia, Devon Goodman e Jacoc Gibson foram os melhores marcadores da equipa com 16 pontos cada.Em Albufeira, os Dragões confirmaram o favoritismo frente ao Imortal (83-63), numa partida em que foram para o intervalo com 5 pontos de vantagem (37-42). Na segunda parte, os azuis e brancos mantiveram a superioridade ao vencer os restantes parciais (23-9 e 18-17) garantindo a vitória por 20 pontos de diferença.Os destaques individuais do encontro foram Jonathan Arledge (23 pts), do lado do FC Porto, e Ty Toney e Roddy Peters, com 12 pontos cada no Imortal.Nas meias-finais, o primeiro encontro entre FC Porto e Sporting está marcado para o dia 22 de maio (15h00) em casa dos dragões.Autor: Pedro Esteves