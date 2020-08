Playoffs: Miami Heat aumentam vantagem sobre os Pacers

Os Miami Heat aumentaram a vantagem sobre os Indiana Pacers (2-0) na 1.ª ronda dos playoffs, ao voltar a ganhar nesta série, desta feita por 109-100.





Com 24 pontos, Duncan Robinson esteve em destaque na formação de Indiana, que viu a sua estrela Jimmy Butler contribuir com 18 pontos. Do lado dos Pacers, Oladipo foi o elemento em evidência, com 22 pontos.