Polémica em França: jogador do ASVEL Lyon foi a jogo e todos sabiam que tinha Covid-19

A vitória do ASVEL Lyon na visita ao Cholet, no último fim de semana, ficou marcada por um episódio que gerou enorme polémica em França. O base norte-americano Norris Cole, da equipa que é propriedade do antigo basquetebolista francês Tony Parker, foi a jogo, apesar de estar infetado com Covid-19. E tudo aconteceu com o conhecimento dos responsáveis da equipa e da própria liga francesa de basquetebol.





O jogador de 32 anos estava no cinco inicial do ASVEL Lyon e a informação de que teria testado positivo chegou... durante o aquecimento. Segundo o protocolo da competição para a Covid-19, o cinco inicial não pode ser alterado e Norris Cole jogou durante 40 segundos até ser substituído na primeira paragem de jogo."Tomámos conhecimento disso durante o aquecimento. Como estava na ficha de jogo, não pude substituí-lo antes do início do jogo. A Liga sabe disso. Fiz o meu trabalho ", esclareceu após a partida Frédéric Fauthoux, que foi o treinador da equipa do Lyon já que o técnico principal, TJ Parker, estava em isolamento por ter testado positivo à Covid-19.Norris Cole, que passou pela NBA ao serviço dos Miami Heat, New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder, encontra-se agora em isolamento mas poderá ser alvo de uma punição por parte da liga.Gilles Bourdouleix, Câmara de Cholet, não gostou do sucedido e anunciou a abertura de processos criminais contra o ASVEL Lyon e a própria Liga. Além disso, o autarca local decidiu que não haverá mais jogos no pavilhão do Cholet. Por outro lado, a equipa de Tony Parker já reagiu e negou qualquer tipo de irresponsabilidade, garantindo que se limitou a seguir o protocolo.