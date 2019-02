Polémica na Grécia: Olympiacos abandona jogo ao intervalo

O Olympiacos tomou esta quarta-feira uma medida pouco vista no basquetebol europeu - pelo menos nos campeonatos mais importantes e competitivos -, ao decidir abandonar o encontro das meias-finais da Taça da Grécia, diante do Panathinaikos, ao intervalo, em protesto com a atuação da equipa de arbitragem.No momento do abandono do Olympiacos o marcador estava em 40-25 favorável ao Panathinaikos, sendo que com esta decisão será o Pana a disputar a partida decisiva da Taça. Para mais, com esta decisão o Olympiacos poderá perder pelo menos 2 pontos na tabela da Liga grega.Refira-se que o Olympiacos já havia apresentado um proposto prévio na FIBA, contestando a constituição do trio de arbitragem para ajuizar este decisivo e sempre emotivo dérbi ateniense.