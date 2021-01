Ponto final na novela: Heurtel rescinde com Barcelona e fica com cláusula anti Real Madrid

Chegou ao final uma das novelas que animou o final do ano (e início do novo) no basquetebol em Espanha. O francês

Thomas Heurtel já não é jogador do Barcelona, depois de esta terça-feira ter alcançado um acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes até final da época. É o final definitivo que já se esperava de uma ligação que azedou (e de que maneira!) no final de 2020, quando os catalães deixaram o jogador em solo turco por suspeitas de que estaria a negociar em segredo com o Real Madrid.





tema deu pano para mangas , mas tudo ficou sanado em mútuo acordo, segundo o comunicado do Barcelona. Ainda assim, os catalães não deixaram de fazer valer a sua posição e no acordo de rescisão fizeram incluir uma cláusula que impede o jogador francês de se juntar aos madrilenos até final da temporada - a cláusula refere-se apenas a equipas da Liga ACB, mas é óbvio que o único destino possível seria Madrid. Na prática, para seguir o rumo que todos esperam que siga, Heurtel terá ficar sem competir durante meio ano...Com esta rescisão, o Barcelona poupa cerca de um milhão de euros de salários que tinha de pagar ao jogador francês e abre espaço para uma ida ao mercado para encontrar um jogador para o substituir.