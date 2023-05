Portimonense garante subida à Liga Betclic

Em jogo muito equilibrado, o Portimonense venceu (85-79, após prolongamento) ontem o Santo André e garantiu presença na Liga Betclic da próxima época, apurando-se (2-1) para a final da Proliga, onde encontrará o Galomar, também com ascensão garantida no escalão principal.Com um duplo-duplo (16 p, 12 r, 3 a, 4 rb, 4 dl), Robert Mccoy foi a figura dos anfitriões do encontro disputado em Portimão, mas o adversário também deu espetáculo, com a mão quente de Chimaobim Oduocha (24 p, 17 r, 1 a, 1 rb), MVP da partida.