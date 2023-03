Portista Max Landis queixa-se após clássico com o Benfica: «Tenho um alvo nas minhas costas»

Max Landis queixou-se nas redes sociais da forma como tem sido tratado. Sem o mencionar, o jogador do FC Porto apontou à arbitragem do clássico com o Benfica, perdido na Luz por claros 99-75 "Está claro agora que tenho um alvo nas minhas costas, mas não há problema. Preciso de fazer o meu trabalho e ser melhor por este belo clube", considerou o base norte-americano, através da conta pessoal de Twitter.Landis foi excluído no quarto período da partida na casa das águias, após cinco faltas cometidas.