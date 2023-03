Portista Myers vê castigo reduzido mas falha clássico com o Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol anunciou esta sexta-feira que os dois jogos de castigo aplicados ao portista Teyvon Myers foram reduzidos para um, na sequência de uma falta dura sobre o benfiquista Diogo Gameiro, no clássico disputado na Luz noRecorde-se que Myers atingiu Gameiro, com a equipa de arbitragem a considerar falta antidesportiva do portista.Assim, o base norte-americano de 28 anos vai falhar o clássico com o Sporting agendado para domingo no Dragão Arena às 12h00, a contar para a 3.ª jornada da 2.ª fase da Liga Betclic.