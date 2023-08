Portugal ataca inédito apuramento olímpico

A Seleção Nacional começa hoje a participação num inédito torneio de pré-qualificação olímpica. Na Arena Gliwice, na Polónia, Portugal defronta a Bósnia às 15h30, com o selecionador Mário Gomes a apelar à superação.

"As expetativas são as mesmas que eram em fevereiro. Era algo que não contávamos, uma nova competição. Sabemos qual o nosso lugar à partida, e queremos melhorar isso. Queremos ganhar jogos, mas para isso temos de competir, e para competir temos de estar preparados. Temos treinado bem, estou satisfeito com o trabalho realizado, e estou confiante que a equipa vai competir. Mas contra estas seleções, não basta jogar o nosso normal, temos que nos superar. Se conseguirmos competir acima do nível a que estamos habituados, podemos ganhar jogos. E se ganharmos, veremos até onde isso nos leva. Não vimos para aqui com o espírito de participar ou turismo desportivo", garantiu Mário Gomes. A seleção da casa e a Hungria são os outros dois adversários de Portugal.