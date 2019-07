Portugal bate Bélgica e vence grupo D da Divisão B do Europeu de sub-20

A seleção portuguesa de basquetebol venceu esta quarta-feira a congénere belga por 81-53 e assegurou a vitória no grupo D da Divisão B do Europeu de sub-20 da modalidade, que decorre em Matosinhos.





Depois de já terem antecipadamente garantido o apuramento para os quartos de final, as duas seleções jogaram hoje pela conquista do grupo, tendo Portugal sido claramente mais forte.Nos quartos de final, agendados para sexta-feira, Portugal vai defrontar a Geórgia, em jogo marcado para as 20:30.