Portugal bate Bielorrússia por 18 pontos

Portugal venceu esta quinta-feira a Bielorrússia por 75-57, no penúltimo encontro da 1.ª fase da pré-qualificação para o Mundial'2023 na França. Ambas as seleções já estavam apuradas para a próxima fase de apuramento, mas com este resultado a seleção lusa passa para a liderança do grupo. A última jornada disputa-se no sábado, frente ao Chipre, novamente na 'bolha' de Nicósia.

Com Diogo Ventura, Pedro Bastos, Cláudio Fonseca, Vladyslav Voytso e Miguel Queiroz no cinco inicial, a Seleção Nacional entrou de forma concentrada na partida disputada em Nicósia, terminando um primeiro quarto com baixa pontuação mas na frente (14-12).

No segundo parcial, a formação comandada por Mário Gomes conseguiu anular as armas bielorrussas e, a partir do meio do quarto, disparou no marcador: Portugal foi para o intervalo na frente por 16 pontos (39-23).

A segunda parte começou com a Seleção a dilatar o marcador para 18 pontos de diferença. Portugal estava focado na partida e, perante um adversário com quem tinha perdido na Bielorrússia por 16 pontos, não tirou o pé do acelerador, tendo terminado o terceiro parcial a ganhar por 27 pontos (56-29).

No derradeiro quarto, Portugal chegou à maior vantagem em toda a partida (29 pontos), mas a Bielorrússia conseguiu reduzir para 16 pontos (68-52). Nos minutos finais, Portugal lutou para manter um resultado que permitisse subir à liderança do grupo e confirmou um triunfo confortável por 18 pontos (75-57).

No capítulo individual, Francisco Amarante foi o melhor marcador, com 14 pontos. Seguiu-se Diogo Ventura (13) e Gonçalo Delgado (11), num duelo que assinalou as estreias de Diogo Brito e Sérgio Silva pela Seleção Nacional.



Portugal-Bielorrússia, 75-57: 14-12; 25-11;17-6;19-28