Portugal bate Estónia no arranque do apuramento para o Europeu feminino

Portugal bateu na quinta-feira a Estónia por claros 62-43, no primeiro jogo da fase qualificação para o Europeu de basquetebol feminino, disputado no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

O encontro ficou decidido no terceiro período, com Portugal a marcar 23 pontos, contra apenas quarto da equipa adversária, que até então tinha dado alguma luta às lusas.

O primeiro período foi equilibrado e foi por isso que as duas seleções ficaram aí separadas por um ponto, com vantagem portuguesa (15-14), e o segundo começou nivelado e a Estónia chegou mesmo a adiantar-se no marcador (17-18 e 21-23), fazendo uso seu maior poderio físico.

Nos minutos finais do segundo período, porém, Portugal soltou-se e melhorou a sua eficácia, tanto nos lançamentos como na defessa, e isso permitiu-lhe atingir o intervalo a ganhar por sete pontos (32-25), com Maria Bettencout Correia e Maria Koustourkova já em evidência.

O terceiro período foi fatal para a Estónia, que só marcou quatro pontos. Portugal ganhou confiança, tomou conta do jogo, apontou 23 pontos e construiu um parcial que praticamente lhe garantiu a vitória neste primeiro jogo da corrida à fase final do Europeu.

Koustoukova nas tabelas e Maria Bettencourt Correia a marcar (17 pontos) guiaram a equipa numa exibição 'quanto baste', ante um opositor que caiu a pique após o intervalo.

Portugal, 52.º do ranking mundial", foi superior à Estónia, 62.ª, e os 10 minutos finais foram uma simples formalidade, com Portugal já em desaceleração e a Estónia a aproveitar para encurtar distâncias, mas sem nunca pôr em causa a clara superioridade da equipa portuguesa.

Após esta partida, Portugal viaja para Xhanti, onde enfrenta a Grécia no domingo.

Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Portugal - Estónia, 62-43.

Ao intervalo: 32-25.

Sob a arbitragem de Zdenko Tomasovic (Eslováquia), Alberto Sanchez (Espanha) e Alexandre Maret (França), as equipas alinharam e marcaram:

- Portugal: Joana Soeiro, Laura Ferreira (9), Maria Bettencout Correia (17), Maria Koustourkova (7) e Sofia Silva (8). Jogaram ainda Lavínia da Silva (8), Marta Martins (2), Susana Carvalheira (2), Josephine Filipe (2), Ana Rodrigues (7) e Marcy Gonçalves.

Selecionador: Ricardo Vasconcelos.

- Estónia: Kadri Lass (13), Maaja Bratka (8), Johanna Teder (2), Janne Pulk e Ellen Poldmaa. Jogaram ainda Merike Anderson (2), Marie Sepp (7), Mesila-Kaarmann (6), Sofia Kosareva (5), Martha Oinits, Ivetta Okuneva e Marie Roosalu.

Selecionador: Kaspars Majenieks.

Marcha do marcador: 15-14 (10 minutos), 32-25 (intervalo), 55-29 (30 minutos) e 62-43 (resultado final).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores