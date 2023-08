Portugal bate Hungria no torneio pré-olímpico

Portugal bateu esta tarde a Hungria por 86-74 no segundo jogo do Grupo B do torneio pré-olímpico, que decorre em Gliwice, na Polónia.Recorde-se que no primeiroencontro, a equipa portuguesa perdeu face à Bósnia por 84-75, num jogo quem a Portugal deu réplica, sobretudo na primeira parte, e queixando-se da arbitragem.No jogo com a Hunrgia, destacou-se Gonçalo Delgado, com 11 pontos, seis ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola.A Seleção Nacional defronta esta quarta-feira a Polónia, com que vai decidir apuramento para as meias-finais.