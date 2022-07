Portugal cai nas 'meias' da Liga Mundial feminina 3x3 de Praga

A seleção portuguesa de basquetebol feminino, em estreia, foi este sábado eliminada nas meias-finais da etapa de Praga da Liga Mundial 3x3, ao perder com a Espanha, primeira cabeça de série, por 16-12.

Depois do triunfo de sexta-feira no Grupo D, com vitórias sobre a equipa Ulaanbaatar Amazon, da Mongólia (10-8, após prolongamento), e a República Checa (15-14), e do triunfo por 13-11 face à Suíça, Portugal foi dominado pelas espanholas.

A Espanha, que vai defrontar na final a Lituânia ou a China, marcou os primeiros seis pontos e esteve sempre no comando do marcador, com Portugal a aproximar-se (11-8), mas a nunca conseguir verdadeiramente equilibrar o encontro.

Emília Ferreira somou cinco pontos, Laura Ferreira marcou quatro e Josephine Filipe conseguiu três, enquanto Joana Soeiro ficou em branco.

Portugal acertou oito de 31 lançamentos, enquanto a Espanha, que dominou as tabelas (21 ressaltos, contra 11), marcou 15 de 26, incluindo 12 em 17 nos tiros de um ponto.

No basquetebol 3x3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realizados em 2021 devido à pandemia da covid-19, os lançamentos triplos valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.