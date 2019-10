Portugal com Chipre, Bielorrússia e Albânia no apuramento para Mundial de basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol vai defrontar Chipre, Bielorrússia e Albânia no Grupo A da primeira fase de apuramento europeu para o Campeonato do Mundo de 2023, ditou esta terça-feira o sorteio realizado na Suíça.A primeira fase europeia de apuramento contempla dois grupos de quatro equipas, que jogarão entre si a duas voltas, qualificando-se para a segunda fase os dois primeiros de cada poule.Esta fase será disputada em três datas: 17 e 25 de fevereiro de 2020, 23 novembro e 1 de dezembro de 2020 e 15 e 23 de fevereiro de 2021.Na fase seguinte, vão juntar-se a estas quatro equipas oito provenientes da fase de qualificação para o Europeu de 2021, apurando-se oito para a derradeira fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, que contará ainda com as 24 formações que vão disputar o Europeu de 2021.Pela primeira vez no seu historial, o Mundial de basquetebol será organizado por mais do que um país, cabendo em 2023 a organização à Indonésia, Japão e Filipinas.