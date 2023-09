Portugal com Sérvia, Ucrânia e Macedónia na qualificação do Eurobasket feminino

Portugal vai disputar a qualificação para o Eurobasket feminino de 2025 inserido no Grupo G, com as seleções da Sérvia, Ucrânia e Macedónia do Norte, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Mies, na Suíça.

A seleção portuguesa abre a fase de apuramento em casa, com a Macedónia do Norte, a 9 de novembro, e, três dias depois, desloca-se à Ucrânia para a segunda jornada.

Portugal procura marcar presença pela primeira vez no Eurobasket feminino, competição que decorre em 2025, de forma inédita, em quatro países: República Checa, Alemanha, Grécia e Itália.

No total, 32 seleções vão disputar 12 vagas na prova, aos quais se juntam os quatro organizadores.





