Portugal com vitória folgada na estreia no Europeu B de sub-20 de basquetebol

Portugal venceu este sábado a Macedónia do Norte, por 73-39, na estreia no Grupo D da divisão B do Europeu de sub-20 de basquetebol, que se está a disputar em Matosinhos.Depois de ter ficado isento da primeira ronda, a equipa portuguesa foi claramente superior ao conjunto macedónio e logo desde o apito inicial, como comprova o parcial de 16-3 no primeiro período.Ao intervalo, Portugal já vencia por 34-13, com o selecionador português, André Martins, a dar muito tempo de jogo a todos os jogadores.Neemias Queta, que chegou a anunciar a entrada no 'draft' da NBA, foi o único jogador a atuar mais de 20 minutos (21.28), marcando 12 pontos, aos quais juntou oito ressaltos e quatro desarmes de lançamento.Rafael Lisboa foi o outro jogador português acima da dezena de pontos, com 11.Portugal joga no domingo com o Luxemburgo, que, tal como a Macedónia do Norte perdeu os dois primeiros jogos. o Grupo D é liderado pela Bélgica, com duas vitórias, seguido por Portugal e a Eslováquia, que venceram o único encontro que disputaram.