Portugal defronta Suíça e Islândia na qualificação para o Eurobasket 2021

Portugal vai defrontar a Suíça e a Islândia na terceira e última ronda de pré-qualificação para o Campeonato da Europa de basquetebol de 2021, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Belgrado.A equipa das quinas falhou o apuramento direto para a qualificação, ao não conseguir terminar no primeiro lugar do Grupo C da segunda fase de pré-qualificação, que ainda decorre.A equipa comandada por Mário Gomes vai encerrar esta fase frente à Islândia, em 21 de fevereiro de 2019, em Reiquiavique. Com três jogos disputados, Portugal segue no segundo lugar, com quatro pontos, menos dois do que a Bélgica, e mais dois do que a Islândia, que conta apenas dois jogos disputados.O sorteio realizado hoje voltou a colocar a seleção islandesa no caminho da formação lusa, que venceu os nórdicos por 80-77, em 16 de setembro, juntamente com a Suíça, segunda classificada do Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação, atrás da Macedónia.Os vencedores dos quatro grupos da terceira ronda asseguram uma vaga na qualificação para o Eurobasket 2021.